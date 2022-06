Wta Birmingham 2022: programma, orari ed ordine di gioco venerdì 17 giugno con Giorgi (Di giovedì 16 giugno 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 250 di Birmingham 2022 per la giornata di venerdì 17 giugno. Camila Giorgi va alla caccia della semifinale dopo la bella vittoria in tre set riportata contro l’americana Davis. Troverà una tra la polacca Frech o la brasiliana Haddad Maia, campionessa la scorsa settimana a Nottingham. Da non perdere anche la sfida tra la britannica Boulter e la rumena Halep. Tennis di alto livello anche tra la croata Vekic e la rumena Cirstea, con quest’ultima che cercherà di sovvertire il pronostico contro un’avversaria che l’ha sconfitta in tutti e quattro i precedenti. In campo anche l’ucraina Yastremska in una giornata che si preannuncia davvero imperdibile. Di seguito il ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Il, glie l’didel torneo Wta 250 diper la giornata di17. Camilava alla caccia della semifinale dopo la bella vittoria in tre set riportata contro l’americana Davis. Troverà una tra la polacca Frech o la brasiliana Haddad Maia, campionessa la scorsa settimana a Nottingham. Da non perdere anche la sfida tra la britannica Boulter e la rumena Halep. Tennis di alto livello anche tra la croata Vekic e la rumena Cirstea, con quest’ultima che cercherà di sovvertire il pronostico contro un’avversaria che l’ha sconfitta in tutti e quattro i precedenti. In campo anche l’ucraina Yastremska in una giornata che si preannuncia davvero imperdibile. Di seguito il ...

