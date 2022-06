Wimbledon 2022: le date da ricordare in vista del torneo (Di giovedì 16 giugno 2022) In un clima caratterizzato perlopiù da polemiche, con il ban dei tennisti russi e bielorussi prima, e la decisione di non assegnare punti da parte di Atp e Wta poi, ci avviciniamo sempre più all’edizione n°135 di Wimbledon. Temi che continueranno certamente a tenere banco sia nei prossimi giorni che a torneo in corso, ma è allo stesso tempo giusto dedicarsi anche a quello che sarà il tennis giocato sui campi verdi dei Championships. I due tabelloni principali, che verranno sorteggiati venerdì 24 alle ore 11:00 italiane, avranno il via lunedì 27, per poi concludersi il 9 e 10 luglio. Per il torneo di qualificazione bisognerà attendere anche meno: si inizia lunedì, il 20, a Roehampton. date Wimbledon -20 giugno: inizio tornei di qualificazione -24 giugno (ore 11:00 italiane): sorteggio tabelloni ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) In un clima caratterizzato perlopiù da polemiche, con il ban dei tennisti russi e bielorussi prima, e la decisione di non assegnare punti da parte di Atp e Wta poi, ci avviciniamo sempre più all’edizione n°135 di. Temi che continueranno certamente a tenere banco sia nei prossimi giorni che ain corso, ma è allo stesso tempo giusto dedicarsi anche a quello che sarà il tennis giocato sui campi verdi dei Championships. I due tabelloni principali, che verranno sorteggiati venerdì 24 alle ore 11:00 italiane, avranno il via lunedì 27, per poi concludersi il 9 e 10 luglio. Per ildi qualificazione bisognerà attendere anche meno: si inizia lunedì, il 20, a Roehampton.-20 giugno: inizio tornei di qualificazione -24 giugno (ore 11:00 italiane): sorteggio tabelloni ...

Giorgi avanti a Birmingham. Spezza il tabù Davis e raggiunge i quarti Camila Giorgi e l'erba, un feeling che non vuole finire. L'azzurra lo ha dimostrato anche oggi, con una super rimonta in quel di Birmingham, Wta 250 tipico in preparazione a Wimbledon. La numero 26 al mondo e testa di serie numero 3 del torneo ha infatti compiuto una bella, bellissima rimonta contro la statunitense Lauren Davies (numero 103 della classifica), battuta in ... Musetti, l'infortunio non è grave: 'A Wimbledon ci sarò' ... ci vediamo a #Wimbledon ( via IG)#stayFIT - #tennis pic.twitter.com/2wtDlSOory Federtennis (@federtennis) June 16, 2022 16 giugno 2022 Wimbledon 2022, un'altra prima volta: fuori numero uno e numero due Tennis Fever Musetti, l'infortunio non è grave: "A Wimbledon ci sarò" I tifosi italiani e gli appassionati di tennis possono tirare un sospiro di sollievo. Lorenzo Musetti sarà regolarmente in campo a Wimbledon. Musetti conferma: “Sarò a Wimbledon”. Thiem invece rinuncia Giornata di ottavi al Terra Wortmann Open, classico appuntamento della stagione in erba che precede il terzo slam in calendario, Wimbledon. Il piatto forte di giornata è stato senza dubbio la sfida tr ... Camila Giorgi e l'erba, un feeling che non vuole finire. L'azzurra lo ha dimostrato anche oggi, con una super rimonta in quel di Birmingham, Wta 250 tipico in preparazione a. La numero 26 al mondo e testa di serie numero 3 del torneo ha infatti compiuto una bella, bellissima rimonta contro la statunitense Lauren Davies (numero 103 della classifica), battuta in ...... ci vediamo a #( via IG)#stayFIT - #tennis pic.twitter.com/2wtDlSOory Federtennis (@federtennis) June 16,16 giugnoI tifosi italiani e gli appassionati di tennis possono tirare un sospiro di sollievo. Lorenzo Musetti sarà regolarmente in campo a Wimbledon.Giornata di ottavi al Terra Wortmann Open, classico appuntamento della stagione in erba che precede il terzo slam in calendario, Wimbledon. Il piatto forte di giornata è stato senza dubbio la sfida tr ...