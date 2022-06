WhatsApp: ora i dati si possono trasferire da Android ad iOS (Di giovedì 16 giugno 2022) Ancora novità per il servizio di messaggistica WhatsApp. La piattaforma ha ufficializzato i rumor che si rincorrevano sul web, ossia l’implementazione della funzionalità che consentirà agli utenti iPhone di trasportare i propri dati da Android al sistema operativo iOS. Vi raccomandiamo... WhatsApp: ecco su quali telefoni viene rimosso da ottobre 2022 Grazie alla funzione passa a iOS, offerta unicamente durante la fase di setup di un iPhone, e in aggiunta a tutte le altre funzioni di migrazione dati da Android, sarà possibile trasferire la cronologia chat, foto, video e messaggi vocali da un telefonino a un altro. Tutto questo sarà inizialmente disponibile solo ai partecipanti al programma beta di ... Leggi su diredonna (Di giovedì 16 giugno 2022) Ancora novità per il servizio di messaggistica. La piattaforma ha ufficializzato i rumor che si rincorrevano sul web, ossia l’implementazione della funzionalità che consentirà agli utenti iPhone di trasportare i propridaal sistema operativo iOS. Vi raccomandiamo...: ecco su quali telefoni viene rimosso da ottobre 2022 Grazie alla funzione passa a iOS, offerta unicamente durante la fase di setup di un iPhone, e in aggiunta a tutte le altre funzioni di migrazioneda, sarà possibilela cronologia chat, foto, video e messaggi vocali da un telefonino a un altro. Tutto questo sarà inizialmente disponibile solo ai partecipanti al programma beta di ...

Pubblicità

advorehiddle : MA NON COMPARE LA NOTIFICA SE FACCIO UNO SCREEN A UNA CHAT WHATSAPP? ORA HO L'ANSIA CON TUTTI STI AGGIORNAMENTI - FedericaSure : @ZTiziana @deborapaola74 Mia madre, in ora antelucana, riceve via whatsapp foto e descrizione dei prodotti del gior… - techworldaleant : Novità per le chiamate di gruppo su #WhatsApp Ora puoi disattivare l'audio o inviare messaggi a persone specifich… - 6sempretu_alexo : @homer_mario Ciao mi chiamo Alessandro. Ora posso farti la domanda o dobbiamo cenare insieme? Sai com'è, hai scritt… - infoitscienza : WhatsApp: ora i dati si possono trasferire da Android ad iOS -