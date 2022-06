Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2022 ore 07:30 (Di giovedì 16 giugno 2022) Viabilità DEL 16 GIUGNO 2022 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO IN PROVINCIA DI LATINA, CONTINUANO I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI UN INCENDIO, CHIUSA LA VARIANTE DEI MONTI LEPINI TRA SEZZE SCALO E CERIARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. IL TRASPORTO PUBBLCIO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022)DEL 16 GIUGNOORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONESUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO IN PROVINCIA DI LATINA, CONTINUANO I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI UN INCENDIO, CHIUSA LA VARIANTE DEI MONTI LEPINI TRA SEZZE SCALO E CERIARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. IL TRASPORTO PUBBLCIO ...

