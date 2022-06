Un posto al sole, trame al 24 giugno 2022: la scoperta di Diego (Di giovedì 16 giugno 2022) Un posto al sole regalerà al pubblico di Rai 3 l'ennesima settimana ricca di suspense e colpi di scena, soprattutto per quanto concerne la storyline incentrata su Raffaele. Le anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022, infatti, suggeriscono che il portiere di Palazzo Palladini non riuscirà ad assecondare gli ordini dei camorristi e si sfogherà con Elvira. I due si abbracceranno e non si accorgeranno di qualcuno che li osserva... Intanto, Riccardo, deciso a riappacificarsi con Rossella, prenderà una decisione molto sofferta ed inaspettata. Poco dopo, Raffaele mentirà a Diego, mentre Eugenio Nicotera sarà ad un bivio. In seguito, la scelta di Crovi sulla vendita della proprietà di famiglia avrà conseguenze sia su Virginia che su Rossella. Quest'ultima, però, non sembrerà intenzionata a concedere un'altra ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 16 giugno 2022) Unalregalerà al pubblico di Rai 3 l'ennesima settimana ricca di suspense e colpi di scena, soprattutto per quanto concerne la storyline incentrata su Raffaele. Le anticipazioni dal 20 al 24, infatti, suggeriscono che il portiere di Palazzo Palladini non riuscirà ad assecondare gli ordini dei camorristi e si sfogherà con Elvira. I due si abbracceranno e non si accorgeranno di qualcuno che li osserva... Intanto, Riccardo, deciso a riappacificarsi con Rossella, prenderà una decisione molto sofferta ed inaspettata. Poco dopo, Raffaele mentirà a, mentre Eugenio Nicotera sarà ad un bivio. In seguito, la scelta di Crovi sulla vendita della proprietà di famiglia avrà conseguenze sia su Virginia che su Rossella. Quest'ultima, però, non sembrerà intenzionata a concedere un'altra ...

