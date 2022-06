Un altro domani, trame dal 20 al 24 giugno 2022: la sconcertante scoperta di Julia (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di scoperte sconvolgenti ad Un altro domani, dove continuerà il doppio binario narrativo di Julia e Carmen. Le trame dal 20 al 24 giugno 2022 rivelano che la figlia di Diana, senza dire niente a sua madre, convolerà a nozze con Sergio dopo la sua proposta di matrimonio a sorpresa e il giovane, nel corso della festa organizzata da Tirso nel suo hotel, annuncerà a tutti che lui e la sua neo moglie venderanno l'appartamento e gireranno il mondo. caria manifesterà disappunto per la decisione dell'uomo, ma poi la condividerà e Tirso, con l'obiettivo di allargare il suo hotel, farà una proposta alla giovane per acquistare la casa. Intanto, in Guinea, dopo un presunto incidente di caccia, Victor litigherà ferocemente con suo padre e Patricia lo solleciterà a fingere di adottare un ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di scoperte sconvolgenti ad Un, dove continuerà il doppio binario narrativo die Carmen. Ledal 20 al 24rivelano che la figlia di Diana, senza dire niente a sua madre, convolerà a nozze con Sergio dopo la sua proposta di matrimonio a sorpresa e il giovane, nel corso della festa organizzata da Tirso nel suo hotel, annuncerà a tutti che lui e la sua neo moglie venderanno l'appartamento e gireranno il mondo. caria manifesterà disappunto per la decisione dell'uomo, ma poi la condividerà e Tirso, con l'obiettivo di allargare il suo hotel, farà una proposta alla giovane per acquistare la casa. Intanto, in Guinea, dopo un presunto incidente di caccia, Victor litigherà ferocemente con suo padre e Patricia lo solleciterà a fingere di adottare un ...

