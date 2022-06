Ucraina, Zelensky: importante sostegno a candidatura in Ue (Di giovedì 16 giugno 2022) Il sostegno di Italia, Francia, Germania e Romania alla candidatura di Kiev a entrare in Ue "è una decisione molto importante per l'Ucraina, che Dio ci aiuti a raccogliere l'unanimità". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Ildi Italia, Francia, Germania e Romania alladi Kiev a entrare in Ue "è una decisione moltoper l', che Dio ci aiuti a raccogliere l'unanimità". Lo ha detto il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - christianrocca : Nessuno sa che cosa diranno i 3 leader europei a Zelensky, eppure ecco un virgolettato dell’Europa che ovviamente n… - HuffPostItalia : L'ipocrisia degli anti-Zelensky: disarmare la resistenza ucraina per far vincere Putin - ngiocoli : RT @FerdiGiugliano: 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire il l… - tobiamc : RT @FerdiGiugliano: 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire il l… -