Ucraina, il viaggio verso Kiev di Draghi, Macron e Scholz: incontro notturno sul treno partito dalla Polonia – Video (Di giovedì 16 giugno 2022) Un viaggio di circa 11 ore ha condotto i tre leader europei di Italia, Francia e Germania a Kiev: ad attenderli Volodymyr Zelensky. Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz hanno attraversato in treno nella notte il confine ucraino a bordo di un convoglio partito dalla Polonia. Proprio sul treno, Draghi, Macron e Scholz si sono incontrati a cena ieri sera per un lungo vertice trilaterale informale. A Zelensky i tre leader porteranno un messaggio di solidarietà e di coesione, proprio nelle ore in cui si attende il parere della Commissione Ue sulla richiesta di adesione avanzata da Kiev. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Undi circa 11 ore ha condotto i tre leader europei di Italia, Francia e Germania a: ad attenderli Volodymyr Zelensky. Mario, Emmanuele Olafhanno attraversato innella notte il confine ucraino a bordo di un convoglio. Proprio sulsi sono incontrati a cena ieri sera per un lungo vertice trilaterale informale. A Zelensky i tre leader porteranno un messaggio di solidarietà e di coesione, proprio nelle ore in cui si attende il parere della Commissione Ue sulla richiesta di adesione avanzata da. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

masechi : Il viaggio a Kiev e il mondo che è cambiato. Scholz, Macron e Draghi in Ucraina. Guerra (e pace) sul tavolo con Ze… - fanpage : Ultim'ora Draghi, Macron e Scholz in treno verso Kiev per incontrare Zelensky: si cerca una soluzione europea al co… - VittorioSgarbi : Un’estate da…nababbi. Due esempi: 1000 euro per il noleggio settimanale di una Panda. 400 ero per un ombrellone e d… - ROSS54PLL : RT @MassimoUngaro: #Draghi #Scholz e #Macron in viaggio verso #Kyiv. L’Europa in moto per la pace e la tutela della democrazia ucraina. Al… - JanuszSibora : Guerra in Ucraina, Draghi-Macron-Scholz in viaggio in treno verso Kiev -