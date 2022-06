Ucraina, Draghi Macron e Scholz a Kiev: Zelensky sotto pressione (Di giovedì 16 giugno 2022) Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron sono arrivati a Kiev, capitale dell’Ucraina, giovedì 16 giugno. È la prima volta che si recano insieme nel paese martoriato dalla guerra scatenata dalla Russia ormai quasi 4 mesi fa. Il premier italiano, il cancelliere tedesco e il presidente francese – che è anche presidente di turno dell’Unione europea – incontreranno il leader dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “Siamo venuti per inviare un messaggio di unità europea verso tutti i cittadini ucraini. Un messaggio di sostegno perché le prossime settimane saranno molto difficili“. Così Macron scendendo dal treno che dalla Polonia lo ha portato a Kiev, “in un luogo di guerra dove sono stati commessi massacri“. Foto Ansa/Epa Ludovic MarinVertice ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 giugno 2022) Mario, Olafed Emmanuelsono arrivati a, capitale dell’, giovedì 16 giugno. È la prima volta che si recano insieme nel paese martoriato dalla guerra scatenata dalla Russia ormai quasi 4 mesi fa. Il premier italiano, il cancelliere tedesco e il presidente francese – che è anche presidente di turno dell’Unione europea – incontreranno il leader dell’, Volodymyr. “Siamo venuti per inviare un messaggio di unità europea verso tutti i cittadini ucraini. Un messaggio di sostegno perché le prossime settimane saranno molto difficili“. Cosìscendendo dal treno che dalla Polonia lo ha portato a, “in un luogo di guerra dove sono stati commessi massacri“. Foto Ansa/Epa Ludovic MarinVertice ...

