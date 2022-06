Truffa gratta e vinci | prova il colpo del secolo ma viene beccata

Pubblicità

CeschiaMarcello : RT @salvinimi: Tra falsi invalidi, truffe alle assicurazioni, truffe al bonus 110 e bonus vari. Truffe alla sanità, truffe fatture e alla U… - salvinimi : Tra falsi invalidi, truffe alle assicurazioni, truffe al bonus 110 e bonus vari. Truffe alla sanità, truffe fatture… -

Cosicché, anche se l'utente nota la, non potrà far niente fino al lunedì. Veramente ... fra quelli europei, è sempre ai vertici in fatto di soldi spesi per giochi, lotterie ee Vinci vari,...... decide di tentare la fortuna quel giorno acquistando un bigliettoe vinci. La vincita ... Le indagini al momento risultano chiuse e per la coppia accusata disi aprono le porte del ...Tenta un colpo rubando gratta e vinci per cambiare vita. Ma senza troppa fortuna, viene colta con le mani nel sacco ...Un fenomeno, quello del Gratta e vinci, che torna a far parlare di sé. Dopo l'acquisto di 400 biglietti, per lui accade l'impensabile ...