Torri in festa | dal 18 al 25 giugno a Ischia la XII edizione della rassegna

E' ai nastri di partenza la XII edizione di Torri in festa Torri in luce, kermesse ideata dall'architetto Aldo Imer che si svolgerà a Ischia dal 18 al 25 giugno: "non un semplice festival – si legge in una nota dei promotori – ma una nuova frontiera dell'offerta culturale nelle sue diverse forme e sfaccettature raccontate in luoghi di grande valore artistico e paesaggistico."Il calendario di quest'anno prevede, prosegue la nota, "incontri articolati in diversi comuni dell'isola di Ischia. Tra le serate ormai must dell'evento non mancherà anche quest'anno l'appuntamento con il Vin Arch, che raccoglie i viticoltori isolani in summit tra enologia ed architettura; l'Achifood, in cui chef stellati isolani presentano i loro piatti legati alla cultura isolana; il ...

