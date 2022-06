Siccità, il Piemonte chiede lo stato di calamità. Coldiretti: tutta l'Italia ha sete (Di giovedì 16 giugno 2022) Siccità in Lombardia, Fontana. "chiederemo lo stato di emergenza" Torino, 16 giugno 2022 - La Siccità minaccia oltre 30% della produzione agricola, e il presidente della Piemonte, Alberto Cirio, ha ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022)in Lombardia, Fontana. "remo lodi emergenza" Torino, 16 giugno 2022 - Laminaccia oltre 30% della produzione agricola, e il presidente della, Alberto Cirio, ha ...

Agenzia_Ansa : La situazione siccità è in peggioramento, laghi e fiumi si stanno prosciugando. In alcuni territori non piove da 11… - hecatonchiri : RT @sole24ore: Grave siccità in Valpadana: Piemonte chiede stato di calamità. Produttori idroelettrici rilasciano più acqua dagli invasi ht… - Agenzia_Ansa : Allarme siccità al Nord, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha inviato a Roma la richiesta di sta… - RaiNews : Dal bacino del Po al Centro, l'emergenza si allarga. E siamo solo al 16 giugno #siccita #emergenza - iconanews : Siccità: Cirio chiede stato calamità agricoltura in Piemonte -