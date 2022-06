Sergio Mattarella deve farci votare | Vittorio Feltri spiega perché il governo ora è illegittimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) I risultati delle elezioni amministrative parziali dimostrano tante cose, una in particolare. Il Movimento 5 stelle non c'è più, sparito, l'opinione pubblica lo ha cancellato dalle proprie preferenze. I grillini hanno fallito come una bottega situata davanti a un supermercato. Analizzare i motivi del disastro è talmente inutile da risultare completamente banale. Il problema che si pone è un altro. Attualmente, a quattro anni dalle ultime elezioni politiche, i grillini sono ancora il primo partito italiano in Parlamento: dispongono del 33 per cento dei seggi, una quantità impressionante. Oggi però nel Paese non raccattano che qualche briciola di voto, in pratica sono scomparsi e non hanno alcuna possibilità di risorgere, poiché non sono stati capaci di combinare alcunché di buono. A parte coloro che riscuotono il reddito di cittadinanza, non c'è anima disposta a garantire loro ...