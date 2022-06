Sembra Di Maio Chiamate un taxi | me ne vado | il raptus di Calenda contro Myrta Merlino | Video

(Di giovedì 16 giugno 2022) All'attacco, sempre e comunque, soprattutto se l'attacco è rivolto al M5s. Si parla di Carlo, leader in ascesa di Azione, che giorno dopo giorno continua la sua martellante campagnai grillini, quei pentastellati con cui, assicura, non sarà alleato. Mai. A costo di non schierarsi neppure col Pd. La condizione posta al segretario dem, Enrico Letta, è chiara: o loro, i grillini, o noi del grande centro. E di M5s,torna a parlare ospite dia L'aria che tira, il programma in onda su La7, il tutto nel giorno del durissimo attacco sferrato da Luigi Diil leader pentastellato, Giuseppe Conte, all'indomani del disastro grillino alle amministrative. La domanda è chiara: se il M5s tornasse in mano a Di, ...

Pubblicità

MarcoSignorin13 : @mesoada Chiaro. Ma cosa e chi dei 5S rappresenta oggi Di Maio? E quale è il suo pensiero politico attuale? Insomma… - Giusepp73435001 : @marimuscara Mi Sembra l'obbiettivo che sta perseguendo questo governo,rodurci in mutande. Quando pensate, aldi… - Luca6lav : @myrtamerlino Sono le ambizioni di Di Maio ad aver danneggiato il m5s Entrare al governo è stato deleterio e il mi… - StayYang2 : @mvetto Facile diranno che ha iniziato Di Maio ad offendere. Sicuramente doveva ragionare prima di parlare consider… - hassan_riccardo : @giulicitte52 @Solocarmen1 1 Sallusti non mi sembra rappresenti nessuno 2 Di Maio quando avrebbe fatto dichiarazion… -

L'HuffPost

... nonla destinazione ideale per uno che è cresciuto con gli insegnamenti di Beniamino Andreatta. Ma ancor prima di Letta, il primo ostacolo che la gauche dovrà superare è Luigi Di, il ...Nel giorno in cui Luigi Diattacca la linea Conte anche in Sicilia c'è malumore . Trizzino è arrabbiato e sono in tanti che, pur non esponendosi, la pensano come lui: "chiaro da questo ... Primo Di Nicola: "Se dentro M5s tentano il blitz anti-Nato scatterà la conta interna" (di P. Salvatori) L’effetto Conte non ha dato i risultati sperati. Nonostante i bagni di folla dell’ex presidente del consiglio, a Palermo la lista del M5s si è fermata al 6,45 per cento. Peggio è andata a Messina dove ...Sembra che l’idea di realizzare una sola provincia romagnola in sostituzione delle tre esistenti, abbia ritrovato nuovo slancio. Ciò è un fatto molto positivo. Occorre mettere in evidenza – per non ...