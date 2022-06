Pallanuoto: la Pro Recco ufficializza l’acquisto di Matteo Iocchi Gratta (Di giovedì 16 giugno 2022) La convocazione nel Settebello, il viaggio verso i Mondiali, nel frattempo l’ufficialità del suo passaggio alla Pro Recco. Un 2022 da sogno per Matteo Iocchi Gratta, universale classe 2002, nato in Montenegro, esploso definitivamente in questa stagione. Il 19enne, protagonista con la calottina del Savona nelle ultime due annate, è ufficialmente un giocatore della squadra campione d’Italia e d’Europa in carica. Le sue parole: “Avevo tante proposte ma ho scelto Recco per un semplice motivo: voglio cominciare a vincere. Questo club è il massimo, è ciò a cui ambisce ogni bambino che si affaccia alla Pallanuoto. È un grande onore e allo stesso tempo un’enorme responsabilità, di vincere e confermarsi sempre ad alti livelli. Arrivo alla Pro Recco senza aspettative ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) La convocazione nel Settebello, il viaggio verso i Mondiali, nel frattempo l’ufficialità del suo passaggio alla Pro. Un 2022 da sogno per, universale classe 2002, nato in Montenegro, esploso definitivamente in questa stagione. Il 19enne, protagonista con la calottina del Savona nelle ultime due annate, è ufficialmente un giocatore della squadra campione d’Italia e d’Europa in carica. Le sue parole: “Avevo tante proposte ma ho sceltoper un semplice motivo: voglio cominciare a vincere. Questo club è il massimo, è ciò a cui ambisce ogni bambino che si affaccia alla. È un grande onore e allo stesso tempo un’enorme responsabilità, di vincere e confermarsi sempre ad alti livelli. Arrivo alla Prosenza aspettative ...

