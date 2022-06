Onu, quasi 4.500 civili uccisi in Ucraina da inizio guerra (Di giovedì 16 giugno 2022) L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha reso noto che dall'inizio dell'invasione russa sono stati uccisi 4.481 civili. I feriti sono invece 5.565. Lo scrive ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha reso noto che dall'dell'invasione russa sono stati4.481. I feriti sono invece 5.565. Lo scrive ...

