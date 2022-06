Notizia inaspettata, riparte il campionato ucraino: svelata la data! (Di giovedì 16 giugno 2022) Il campionato ucraino è stato definitivamente fermato lo scorso 26 aprile a causa della guerra in atto sul suolo ruteno. È stato deciso di non assegnare il titolo e di far valere la classifica del 24 febbraio, data del primo stop al calcio, come classifica finale. Nonostante la guerra stia continuando, il presidente Zelensky e il ministro dello sport Pavelko hanno deciso di far riprendere la lega il prossimo 20 agosto. Entrambi pensano che il calcio possa fare bene al paese e far distogliere l’attenzione della gente dal conflitto che continua imperterrito. Finalmente una buona Notizia per l’Ucraina dunque, ma prima di annunciar vittoria è necessario sciogliere un paio di nodi riguardo a questioni ancora ben da definire. Il primo è a proposito dei giocatori stranieri nelle rose delle squadre del campionato. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilè stato definitivamente fermato lo scorso 26 aprile a causa della guerra in atto sul suolo ruteno. È stato deciso di non assegnare il titolo e di far valere la classifica del 24 febbraio, data del primo stop al calcio, come classifica finale. Nonostante la guerra stia continuando, il presidente Zelensky e il ministro dello sport Pavelko hanno deciso di far riprendere la lega il prossimo 20 agosto. Entrambi pensano che il calcio possa fare bene al paese e far distogliere l’attenzione della gente dal conflitto che continua imperterrito. Finalmente una buonaper l’Ucraina dunque, ma prima di annunciar vittoria è necessario sciogliere un paio di nodi riguardo a questioni ancora ben da definire. Il primo è a proposito dei giocatori stranieri nelle rose delle squadre del. ...

