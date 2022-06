Noa Lang: “Milan? Non so da dove arrivano queste notizie. Col Brugge ho un accordo…” (Di giovedì 16 giugno 2022) NOA Lang Milan Brugge – Noa Lang, attaccante del Club Brugge, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di nu.nl, parlando delle voci che stanno circolando sul suo futuro. Ecco quanto affermato. “Non ho nessun accordo con il Milan o altri. Non so da dove arrivino queste notizie. L’accordo con il Brugge è che deve arrivare un’offerta per andare via, su questo entrambe le parti sono d’accordo. Voglio continuare a crescere e quindi devo fare un passo in avanti. Se dovrò restare al Brugge, lo farò con tutto il mio amore. Amo il club e darò sempre il 100%. Se ho paura di sbagliare la mia scelta? Non ho paura di questo, devo continuare a crescere. Se vado in un club più grande, probabilmente ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 16 giugno 2022) NOA– Noa, attaccante del Club, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di nu.nl, parlando delle voci che stanno circolando sul suo futuro. Ecco quanto affermato. “Non ho nessun accordo con ilo altri. Non so daarrivino. L’accordo con ilè che deve arrivare un’offerta per andare via, su questo entrambe le parti sono d’accordo. Voglio continuare a crescere e quindi devo fare un passo in avanti. Se dovrò restare al, lo farò con tutto il mio amore. Amo il club e darò sempre il 100%. Se ho paura di sbagliare la mia scelta? Non ho paura di questo, devo continuare a crescere. Se vado in un club più grande, probabilmente ...

