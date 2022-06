Napoli, 17enne accoltella a morte la madre adottiva dopo una lite (Di giovedì 16 giugno 2022) Un ragazzo di 17 anni ha ucciso la madre di 61 anni in un appartamento a Napoli, nel centro città. Il giovane, figlio adottivo, avrebbe accoltellato la mamma dopo una furiosa lite udita anche dai ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 giugno 2022) Un ragazzo di 17 anni ha ucciso ladi 61 anni in un appartamento a, nel centro città. Il giovane, figlio adottivo, avrebbeto la mammauna furiosaudita anche dai ...

Pubblicità

petergomezblog : Napoli, 17enne uccide la madre a coltellate al termine di una lite: si indaga sui motivi del gesto… - Frankf1842 : RT @fanpage: Disposto il fermo per il 17enne che ha ucciso a coltellate la madre - repubblica : Napoli, fermato il 17enne che ha ucciso la madre: ha tentato di simularne il suicidio - repubblica : Napoli, fermato il 17enne che ha ucciso la madre e ha tentato di simularne il suicidio [di Antonio di Costanzo, fot… - gazzettanapoli : Un ragazzo di 17 anni ha ucciso la madre questa sera a Napoli. Il fatto è accaduto in via Rampe San Giovanni Maggi… -