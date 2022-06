Morata, la Juve fa di tutto per tenerlo. Presentata l’offerta all’Atletico Madrid: 15 milioni e uno a scelta tra Kean, Rabiot o Zakaria (Di giovedì 16 giugno 2022) La Juve punta a trattenere Alvaro Morata a Torino. E per farlo sarebbe pronta a fare un’offerta importante all’Atletico Madrid, mettendo sul piatto soldi e un calciatore. Allegri vuole fortemente il centravanti spagnolo, e allora l’offerta della Juventus per i colchoneros sarebbe di 15 milioni più una contropartita tecnica tra Kean, Rabiot o Zakaria. Ma l’Atletico Madrid per ora, ha rifiutato. E anche l’idea di un nuovo prestito secco sarebbe stata scartata, non solo dall’Atletico Madrid questa volta, ma anche dello stesso Morata. Non è escluso che alla fine l’Atletico Madrid possa decidere di tenerlo: magari come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Lapunta a trattenere Alvaroa Torino. E per farlo sarebbe pronta a fare un’offerta importante, mettendo sul piatto soldi e un calciatore. Allegri vuole fortemente il centravanti spagnolo, e alloradellantus per i colchoneros sarebbe di 15più una contropartita tecnica tra. Ma l’Atleticoper ora, ha rifiutato. E anche l’idea di un nuovo prestito secco sarebbe stata scartata, non solo dquesta volta, ma anche dello stesso. Non è escluso che alla fine l’Atleticopossa decidere di: magari come ...

