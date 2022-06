Medicina | Informatica e Ingegneria | le lauree che hanno resistito meglio alla crisi

(Di giovedì 16 giugno 2022) Migliora l’occupazione dei laureati che supera i livelli pre-Covid, sia per le triennali che per le magistrali. La pandemia ha ridotto i servizi ma non la fiducia degli universitari

Il Sole 24 ORE

Le migliori performance sul mercato del lavoro arrivano da ingegneria industriale e, per quelle a ciclo unico, da Medicina. L'indagine descrive una generale soddisfazione degli universitari. Migliora l'occupazione dei laureati che supera i livelli pre-Covid, sia per le triennali che per le magistrali. La pandemia ha ridotto i servizi ma non la fiducia degli universitari.