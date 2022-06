Maria De FIlippi, la difficile separazione: ecco perchè è stata lasciata (Di giovedì 16 giugno 2022) La conduttrice Maria De FIlippi e i veri motivi del perché è stata lasciata da una persona importante: ecco di chi si tratta Una delle conduttrici che in molti ritengono la Regina della televisione italiana per eccellenza per la sua professionalità, competenza e talento è lei, Maria De FIlippi. Una donna che ha sempre saputo valorizzare i talenti dei giovani che hanno potuto partecipare al suo talent Amici e ha sempre avuto occhio a quello che è l’amore, quello vero, tramite il suo dating Uomini e Donne. Ella è legata sentimentalmente a Maurizio Costanzo e di recente una persona a lei cara ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)L’esordio della bella e buona Maria De FIlippi è ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 16 giugno 2022) La conduttriceDee i veri motivi del perché èda una persona importante:di chi si tratta Una delle conduttrici che in molti ritengono la Regina della televisione italiana per eccellenza per la sua professionalità, competenza e talento è lei,De. Una donna che ha sempre saputo valorizzare i talenti dei giovani che hanno potuto partecipare al suo talent Amici e ha sempre avuto occhio a quello che è l’amore, quello vero, tramite il suo dating Uomini e Donne. Ella è legata sentimentalmente a Maurizio Costanzo e di recente una persona a lei cara ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)L’esordio della bella e buonaDeè ...

