Lutto per Pamela Prati: "Vivrà a stento senza di te". L'addio al nipote su Instagram (Di giovedì 16 giugno 2022) La showgirl Pamela Prati ha annunciato sul suo profilo Instagram la morte di suo nipote. Un messaggio toccante, che ha commosso tutti i fan e gli amici che le hanno lasciato un commento di conforto e vicinanza sotto il lungo post che ha pubblicato insieme a una foto che ritrae proprio il suo amato nipote. Pamela Prati, il messaggio per suo nipote Un messaggio che nessuno avrebbe voluto leggere e che senza dubbio lei stessa non avrebbe mai voluto scrivere. Pamela Prati ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per annunciare la morte di suo nipote e salutarlo attraverso parole toccanti e sincere. "Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita", ...

