Luis Campos, non solo Psg: resterà consulente di mercato del Celta Vigo (Di giovedì 16 giugno 2022) Luis Campos manterrà anche il ruolo di consulente di mercato del Celta Vigo. Doppio incarico quest'estate per il nuovo Ds del Paris Saint Germain, che, come comunicato dalla società spagnola proseguirà nel suo lavoro: "La volontà di entrambe le parti è che il rapporto si estenda nel tempo per molti altri anni". Come rivelato da L'Equipe, la doppia mansione è possibile visto che Campos ha firmato con il Psg un contratto triennale da consulente esterno proprio per proseguire nel precedente rapporto lavorativo, mentre il club parigino voleva integrarlo nel suo quadro dirigenziale a tempo pieno e in esclusiva. SportFace.

