La siccità, danni gravi le risposte in ritardo (Di giovedì 16 giugno 2022) Non chiamatelo bel tempo per favore, non piove con continuità da 110 giorni e gli effetti della siccità si fanno sentire. Manca l'acqua, bene primario per definizione, l'oro blu, come lo chiamano nel mondo arabo. In decine di Comuni piemontesi e lombardi della Bergamasca sono già in azione le autobotti di approvvigionamento con sospensioni notturne dell'acqua, mentre il Po è diventato un lungo acquitrino poco romantico e molto drammatico lungo 652 chilometri che ci ha fatto dimenticare tutta la poesia di Guareschi, Bacchelli e Ligabue.

