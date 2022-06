"Il vero obiettivo per cui Joe Biden è impegnatissimo": rivelazione-Friedman, ora è tutto più chiaro (Di giovedì 16 giugno 2022) Alan Friedman è intervenuto in collegamento a L'aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. L'opinionista statunitense ha fatto il punto della situazione sulla strategia degli Usa riguardo alla guerra in Ucraina: “Washington continuerà a inviare armi, Joe Biden è molto deciso su questo, così come è chiaro che si potrà trattare la pace non appena gli ucraini saranno in una posizione che consenta loro di stare al tavolo e di non essere schiacciati dai russi”. Parla di “pace equa” Freedman, secondo cui le parole di Papa Francesco non fermeranno gli Stati Uniti dall'appoggiare l'Ucraina “finché i russi non saranno respinti verso i loro confini”. “Credo che le armi parleranno finché Mosca non rinuncerà a prendere tutto il Donbass - ha aggiunto - e Kiev non sarà disposta a trattare la pace. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Alanè intervenuto in collegamento a L'aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. L'opinionista statunitense ha fatto il punto della situazione sulla strategia degli Usa riguardo alla guerra in Ucraina: “Washington continuerà a inviare armi, Joeè molto deciso su questo, così come èche si potrà trattare la pace non appena gli ucraini saranno in una posizione che consenta loro di stare al tavolo e di non essere schiacciati dai russi”. Parla di “pace equa” Freedman, secondo cui le parole di Papa Francesco non fermeranno gli Stati Uniti dall'appoggiare l'Ucraina “finché i russi non saranno respinti verso i loro confini”. “Credo che le armi parleranno finché Mosca non rinuncerà a prendereil Donbass - ha aggiunto - e Kiev non sarà disposta a trattare la pace. Il ...

