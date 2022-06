Il riscatto di Morata si allontana | “Arriverà un vecchio campione”

(Di giovedì 16 giugno 2022) Alvaronon rimarrà alla Juve l’anno prossimo, ecco dunque perché ci dovranno essere dei grossi cambiamenti per il futuro. L’operazione nostalgia che ha riportato a Torino Alvarodopo il positivo biennio tra il 2014 e il 2016 non è stato sicuramente fruttifero e felice, tanto è vero che lo spagnolo è praticamente pronto a ritornare ancora una volta all’Atletico Madrid, squadra che lo aveva cacciato senza troppi pensieri due anni fa, ma i bianconeri difficilmente spenderanno i 35 milioni richiesti dai Colchoneros per ildell’attaccante, con l’idea della Juventus che è quella di andare su un giocatore decisamente più esperto e soprattutto meno caro. AlvaroJuventus (LaPresse)Purtroppo tante volte non basta l’attaccamento alla maglia per riuscire a ottenere grandi risultati da un punto di ...

Pubblicità

romeoagresti : Tecnicismo: domani scade l’opzione, a favore della #Juventus, in chiave diritto di riscatto sul fronte #Morata (35… - Alessan21660971 : @romeoagresti @GoalItalia Lukaku: prende un altro legale, va personalmente a Londra e cerca di convincere la propri… - covelli_enrico : @90ordnasselA @MatteMoretto È semplice, stile morata 3 anni di prestiti annuali a 7/8 mln e riscatto quando a bilan… - yutomanga : RT @AJGNewsOfficial: ???? Secondo @Gazzetta_it l’idea di un nuovo prestito (dopo un rinnovo ad hoc) è stata scartata dall’Atletico e da #Mora… - ZonaBianconeri : RT @robertopontillo: #Juventus: l'idea di un nuovo prestito (dopo un rinnovo ad hoc) è stata scartata dall’Atletico e da #Morata. Così, sca… -

Il problema è che l'Atleti, al momento, non abbia alcuna intenzione di muoversi dai 35 milioni di euro per ilpattuiti al momento dell'accordo., l'offerta della Juve. Come riportato ...LA JUVE - Raspadori, invece, è seguito con molto interesse dalla Juventus che l'ha individuato come sostituto dise non dovesse trovare l'accordo con l'Atletico Madrid per ildello ...Per Alvaro Morata nuovo tentativo in extremis dei bianconeri, cercando di limare la richiesta economica da 35 milioni ...... Madrid – La seconda avventura di Morata con la maglia della Juventus sembra essere ormai arrivata al capolinea. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, lo spagnolo non verrà ...