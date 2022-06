Giacomo Agostini, 80 anni di un mito: “Mi tengo stretti i miei record” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Non mi rendevo conto che compiere 80 anni fosse così importante”. A dirlo è una leggenda eterna, che tra il 1963 e il 1977 ha vinto 15 campionati del mondo, che ha reso importante l’Italia e Bergamo nel mondo in sella ad una moto. Oggi, giovedì 16 giugno, il mito Giacomo Agostini festeggia l’80° compleanno e ancora non ha intenzione di fermarsi: sempre in movimento, in giro per il mondo, vive ancora per le due ruote. Come del resto in tutta la sua carriera. “Nel fine settimana sono stato in Francia e poi all’Isola di Man, per il Tourist Trophy (una gara motociclistica tra le più importanti della storia, ndr). Anche se purtroppo succedono tanti incidenti mortali, è un posto meraviglioso per il motociclismo, girare lì ti dà un’emozione, una gioia unica. Purtroppo chi corre non può pensare al pericolo: si gira intorno ad ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 giugno 2022) “Non mi rendevo conto che compiere 80fosse così importante”. A dirlo è una leggenda eterna, che tra il 1963 e il 1977 ha vinto 15 campionati del mondo, che ha reso importante l’Italia e Bergamo nel mondo in sella ad una moto. Oggi, giovedì 16 giugno, ilfesteggia l’80° compleanno e ancora non ha intenzione di fermarsi: sempre in movimento, in giro per il mondo, vive ancora per le due ruote. Come del resto in tutta la sua carriera. “Nel fine settimana sono stato in Francia e poi all’Isola di Man, per il Tourist Trophy (una gara motociclistica tra le più importanti della storia, ndr). Anche se purtroppo succedono tanti incidenti mortali, è un posto meraviglioso per il motociclismo, girare lì ti dà un’emozione, una gioia unica. Purtroppo chi corre non può pensare al pericolo: si gira intorno ad ...

