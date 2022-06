Da oggi devo cambiare il curriculum, ho collaborato con Topolino! (Di giovedì 16 giugno 2022) Mi è capitato una volta di essere intervistato dalla redazione di Topolino, per parlare della “medusa immortale” alla cui scoperta ho assistito e ai cui studi ho dato un modesto contributo. La redattrice che mi contattò, chiamandomi “professore”, era un po’ titubante nel dirmi il titolo della testata per cui lavorava. Da poco ero stato intervistato da Time e chi mi intervistava per Topolino forse pensava che mi fossi montato la testa. In effetti me la sono montata dopo essere stato citato da Topolino e, da allora, ho sempre messo nel curriculum che le mie ricerche sono apparse su Topolino. Quando lo dico mi chiedono in quale storia sia stato fatto riferimento al mio lavoro, e questo mi smonta un po’ perché si trattava di uno di quegli articoli che appaiono tra le storie. Da pochi giorni, però, posso vantare anche una storia: ebbene sì… ho collaborato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Mi è capitato una volta di essere intervistato dalla redazione di Topolino, per parlare della “medusa immortale” alla cui scoperta ho assistito e ai cui studi ho dato un modesto contributo. La redattrice che mi contattò, chiamandomi “professore”, era un po’ titubante nel dirmi il titolo della testata per cui lavorava. Da poco ero stato intervistato da Time e chi mi intervistava per Topolino forse pensava che mi fossi montato la testa. In effetti me la sono montata dopo essere stato citato da Topolino e, da allora, ho sempre messo nelche le mie ricerche sono apparse su Topolino. Quando lo dico mi chiedono in quale storia sia stato fatto riferimento al mio lavoro, e questo mi smonta un po’ perché si trattava di uno di quegli articoli che appaiono tra le storie. Da pochi giorni, però, posso vantare anche una storia: ebbene sì… ho...

