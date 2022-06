Cristiano Malgioglio avrà un programma in prime time | dove e quando seguirlo?

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 giugno 2022) Stando ad alcune anticipazioni,sarebbe riuscito ad ottenere untutto suo in. In attesa di presentare la sua nuova hit estiva,è pronto a prendere in eredità undalla compianta Raffaella Carrà. Come spiegato,condurrà in prima serata ilLa mia casa è la tua, in onda su Rai3 il giovedì. Per il momento sono previste 5 puntate a partire dal primo dicembre 2022. “Benvenudi nella mia gasa, quesda è la cuginamancio”. Su Rai3 un nuovodi intrattenimento, simile al format originale #ARaccontareCominciaTu, con #che accoglierà nella propria casa personaggi ...