Concorso ordinario secondaria 2020, ecco le graduatorie. AGGIORNATO con Sostegno secondaria II grado FVG (Di giovedì 16 giugno 2022) Concorso ordinario per la scuola secondaria di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022: a disposizione circa 26.000 posti distribuiti tra le varie classi di Concorso. Obiettivo: immissione in ruolo, possibilmente dal 1° settembre 2022. Dipenderà dal numero di partecipanti che superano la prova scritta, dalla calendarizzazione delle prove orali, dal tempo necessario per la valutazione dei titoli e la pubblicazione della graduatoria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022)per la scuoladi cui al DD n. 499 del 21 aprile, come modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022: a disposizione circa 26.000 posti distribuiti tra le varie classi di. Obiettivo: immissione in ruolo, possibilmente dal 1° settembre 2022. Dipenderà dal numero di partecipanti che superano la prova scritta, dalla calendarizzazione delle prove orali, dal tempo necessario per la valutazione dei titoli e la pubblicazione della graduatoria. L'articolo .

Pubblicità

MatteoTomb : Le classi pollaio ancora ci sono. Se, come dice, è all'opposizione e avete i numeri per fare qualcosa, iniziate dal… - USR_Sicilia : Concorso ordinario DD. 499/2020 e DD 23/2022. Pubblicazione calendario prove orali Classe A040 Scienze e Tecnologie… - USR_Sicilia : Concorso Ordinario D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022. Avviso Comunicazione lettera estratta per inizio Prove Orali – Cla… - S_Florens91 : Quando il Miur ti fa una domanda su Gardner a cui manco Gardner sa rispondere. Per tutti i bocciati al concorso ord… - giusitucci89 : Ministro dell'istruzione : Graduatorie di merito concorso ordinario - Firma la petizione! -