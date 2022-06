Pubblicità

S08789839 : RT @paradoxMKD: Le autorità hanno sventato nella Cina centrale una protesta pianificata da centinaia di persone con conti bancari congelati… - MauroLisanti : RT @paradoxMKD: Le autorità hanno sventato nella Cina centrale una protesta pianificata da centinaia di persone con conti bancari congelati… - nevrotica9 : RT @gael99: Muore di aneurisma al pronto soccorso dopo sette ore d'attesa in 'codice verde': a processo un infermiere - la Repubblica https… - rikercommander : RT @Romi13871942: W la sanità dei migliori - francescolett11 : RT @Romi13871942: W la sanità dei migliori -

corriereadriatico.it

ANCONA - Lunghissime attese e code infinite. I pronto soccorso degli ospedali regionali sono in affanno, tra carenza di medici d'urgenza ed un flusso di pazienti non sempre corretto, dal momento che, ...APPROFONDIMENTI L'EMERGENZAnel 60% dei casi: Pronto soccorso delle Marche in... Codice verde nel 60% dei casi: Pronto soccorso delle Marche in affanno, un decalogo per potenziarli ANCONA - Lunghissime attese e code infinite. I pronto soccorso degli ospedali regionali sono in affanno, tra carenza di medici d’urgenza ed un flusso di pazienti non sempre corretto, ...Parte il confronto con i ministeri sui decreti attuativi. Ok alle semplificazioni fiscali e anche allo sblocca-Giubileo ...