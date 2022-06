Chiariello: “Deulofeu ottimo acquisto, ma ho un sogno” (Di giovedì 16 giugno 2022) Umberto Chiariello ha parlato di Deulofeu, prossimo acquisto del Napoli e dei movimenti di mercato del club partenopeo. Umberto Chiariello, nel corso del suo intervento nel corso del suo intervento su Canale 21, ha commentato il possibile arrivo di Deulofeu, e il mercato del club di Aurelio De Laurentiis. Queste le parole del giornalista: “Gerard Deulofeu è un calciatore importante, sarebbe un grande acquisto. Ha fallito un paio di grosse occasioni nel corso della sua carriera, ma a Udine ha dimostrato tutto il suo valore. Sono convinto che potrebbe fare bene anche nella compagine di mister Luciano Spalletti”. Umberto Chiariello ha poi spiegato: “Deulofeu potrebbe fare bene alle spalle della prima punta, in veste di suggeritore. Per ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 giugno 2022) Umbertoha parlato di, prossimodel Napoli e dei movimenti di mercato del club partenopeo. Umberto, nel corso del suo intervento nel corso del suo intervento su Canale 21, ha commentato il possibile arrivo di, e il mercato del club di Aurelio De Laurentiis. Queste le parole del giornalista: “Gerardè un calciatore importante, sarebbe un grande. Ha fallito un paio di grosse occasioni nel corso della sua carriera, ma a Udine ha dimostrato tutto il suo valore. Sono convinto che potrebbe fare bene anche nella compagine di mister Luciano Spalletti”. Umbertoha poi spiegato: “potrebbe fare bene alle spalle della prima punta, in veste di suggeritore. Per ...

