Buonissimi | presentata la IV edizione | appuntamento a Vietri sul Mare

(Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutisul(Sa) – Tutto pronto per, il charity event dell’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma – OPEN OdV – dedicato alla raccolta fondi per la ricerca scientifica, con il sostegno di tanti appassionati dell’enogastronomia del Mediterraneo.La quarta, realizzata sempre con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli e ideata e organizzata da Paola Pignataro e Silvana Tortorella, si terrà il prossimo 20 giugno, a partire dalle 19,30, presso le Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel asul(SA). Mentre Flavio Insinna, testimonial di due edizioni precedenti ha comunicato via social che non potrà partecipare fisicamente alla quartama che comunque sosterrà, gli ...

