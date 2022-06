boom di preferenze a 22 anni con Iv, ad Aurora arriva il whatsapp di Renzi (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – ‘Aurora e il messaggino di Renzi dopo i 247 voti personali presi’. Sui social di Italia viva campeggia la vicenda della 22enne Aurora Marchioro, candidata di Iv alle amministrative di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Lureata in Lettere moderne, coordinatrice provinciale di Iv ad appena 20 anni, Aurora è stata la seconda più votata alle elezioni comunali. “La buona politica deve partire dai giovani”, spiega. Aurora sogna di fare l’insegnante e ai suoi coetanei dice: “Sentirsi dire che ‘le cose non cambieranno mai’ non serve a nulla. Noi abbiamo la responsabilità del nostro futuro”. Per lei, dopo l’exploit elettorale, sono arrivati i complimenti di Matteo Renzi via whatsapp: “E’ stata un’enorme ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – ‘e il messaggino didopo i 247 voti personali presi’. Sui social di Italia viva campeggia la vicenda della 22enneMarchioro, candidata di Iv alle amministrative di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Lureata in Lettere moderne, coordinatrice provinciale di Iv ad appena 20è stata la seconda più votata alle elezioni comunali. “La buona politica deve partire dai giovani”, spiega.sogna di fare l’insegnante e ai suoi coetanei dice: “Sentirsi dire che ‘le cose non cambieranno mai’ non serve a nulla. Noi abbiamo la responsabilità del nostro futuro”. Per lei, dopo l’exploit elettorale, sonoti i complimenti di Matteovia: “E’ stata un’enorme ...

Pubblicità

MarioScozzafava : I profili al top per il 2022 sono il progettista tecnico (29% delle preferenze), l’addetto alla logistica (15%) e l… - IdeawebTV : RISULTATI ELEZIONI CUNEO – PREFERENZE coalizione Manassero: boom Serale, ok Fantino e Vernetti. Nel PD tre sopra qu… - SulPanaro : Elezioni, i risultati a Bomporto. Boom di preferenze per Alberto Borghi - CronacheMc : TOLENTINO AL BALLOTTAGGIO - La lista di Massi è la prima in città con 1475 preferenze, segue Tolentino nel cuore... -