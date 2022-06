Bimbi ustionati a Osio Sopra, indagata anche la coordinatrice della materna (Di giovedì 16 giugno 2022) Osio Sopra. anche la coordinatrice della scuola dell’infanzia San Zeno di Osio Sopra è indagata per le ustioni subite il 30 maggio da cinque bambini fra i 3 e i 6 anni e tre papà volontari, finiti in ospedale per la fiammata sprigionata dal bioetanolo mentre stavano arrostendo dei marshmallow in cortile. L’ipotesi di reato è lesioni colpose gravissime e accensioni ed esplOsioni pericolose. La donna, mercoledì, è stata interrogata per tre ore e mezza dal pubblico ministero Silvia Marchina. Nel registro degli indagati sono già stati iscritti il papà che ha portato il combustibile e ha dato fuoco ai dolci e la maestra della classe. Il genitore afferma che “chi di dovere” era informato del fatto che quel giorno si sarebbe ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 giugno 2022)lascuola dell’infanzia San Zeno diper le ustioni subite il 30 maggio da cinque bambini fra i 3 e i 6 anni e tre papà volontari, finiti in ospedale per la fiammata sprigionata dal bioetanolo mentre stavano arrostendo dei marshmallow in cortile. L’ipotesi di reato è lesioni colpose gravissime e accensioni ed esplni pericolose. La donna, mercoledì, è stata interrogata per tre ore e mezza dal pubblico ministero Silvia Marchina. Nel registro degli indagati sono già stati iscritti il papà che ha portato il combustibile e ha dato fuoco ai dolci e la maestraclasse. Il genitore afferma che “chi di dovere” era informato del fatto che quel giorno si sarebbe ...

