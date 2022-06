Beautiful anticipazioni: colpo di scena, Quinn dice addio al suo passato (Di giovedì 16 giugno 2022) Le anticipazioni di Beautiful ci svelano che Quinn e Eric saranno lontanissimi. La donna vorrà chiudere definitivamente col passato. Quinn Fuller, Beautiful (Mediasetplay screenshot)Quinn Fuller torna protagonista delle prossime puntate di Beautiful. Scopriamo insieme che cosa farà la dark lady della soap americana, che va in onda tutti i giorni su Canale 5 compreso il doppio appuntamento domenicale. Queen è la rivale storica di Brooke Logan, ma col tempo è riuscita a conquistare e sposare Eric Forrester. La donna si considera da sempre la matriarca della famiglia Forrester e questo ha sempre fatto indispettire parecchio Brooke, che invece ricorda la defunta Stephanie Forrester. Le due donne non sono mai andate d’accordo e nelle puntate che stiamo ... Leggi su direttanews (Di giovedì 16 giugno 2022) Ledici svelano chee Eric saranno lontanissimi. La donna vorrà chiudere definitivamente colFuller,(Mediasetplay screenshot)Fuller torna protagonista delle prossime puntate di. Scopriamo insieme che cosa farà la dark lady della soap americana, che va in onda tutti i giorni su Canale 5 compreso il doppio appuntamento domenicale. Queen è la rivale storica di Brooke Logan, ma col tempo è riuscita a conquistare e sposare Eric Forrester. La donna si considera da sempre la matriarca della famiglia Forrester e questo ha sempre fatto indispettire parecchio Brooke, che invece ricorda la defunta Stephanie Forrester. Le due donne non sono mai andate d’accordo e nelle puntate che stiamo ...

