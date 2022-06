Barbara D’Urso | scollatura profonda e corpetto in pelle | lo scatto scalda il web

Leggi su chenews

(Di giovedì 16 giugno 2022)si è presentata in puntata con un outfit decisamente aggressivo. Un look come non l’avevamo mai vista. Il vestito ha lasciato i fan basiti: ecco come si è vestita. Per la conduttrice di Mediaset questa è stata una stagione di grandi cambiamenti. Tra tutti l’abbiamo vista su Italia 1 nel noto programma La Pupa e il Secchione. È proprio durante il reality show che ha sfoggiato un outfit che ha lasciato a bocca aperta tutti i fan. L’anteprima del suo look aggressive l’aveva data sui social, dove si era mostrata ai suoi follower. fonte foto: InstagramCarmelita – Maria Carmela è il nome della conduttrice all’anagrafe – è sempre stata protagonista di look strepitosi ed originali. Degli outfit che esaltano non solo le forme del suo corpo che, per la sua età, non ha nulla da invidiare alle donne più giovani, ma anche il suo ...