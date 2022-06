ATP Queen’s 2022: Matteo Berrettini vince un durissimo match con Denis Kudla ed accede ai quarti (Di giovedì 16 giugno 2022) Prosegue la striscia di successi consecutivi di Matteo Berrettini, che si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP del Queen’s. Una vittoria arrivata in rimonta, soffrendo tanto, ma con la voglia di lottare su ogni punto e di non cedere alla sconfitta. Berrettini ha superato in tre set l’americano Denis Kudla con il punteggio di 3-6 7-6 6-4 dopo due ore e quarantasette minuti di gioco. Diciassettesima partita vinta nelle ultime diciotto giocate sull’erba per l’italiano, che vuole bissare il successo dello scorso anno e proseguire la sua imbattibilità dopo il rientro dal torneo vinto a Stoccarda. Quest’oggi Berrettini ha chiuso con 22 ace, mettendo a segno 45 vincenti contro i 24 dell’avversario. Kudla perde una ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Prosegue la striscia di successi consecutivi di, che si qualifica per idi finale del torneo ATP del. Una vittoria arrivata in rimonta, soffrendo tanto, ma con la voglia di lottare su ogni punto e di non cedere alla sconfitta.ha superato in tre set l’americanocon il punteggio di 3-6 7-6 6-4 dopo due ore e quarantasette minuti di gioco. Diciassettesima partita vinta nelle ultime diciotto giocate sull’erba per l’italiano, che vuole bissare il successo dello scorso anno e proseguire la sua imbattibilità dopo il rientro dal torneo vinto a Stoccarda. Quest’oggiha chiuso con 22 ace, mettendo a segno 45nti contro i 24 dell’avversario.perde una ...

