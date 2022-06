Asia Argento pulita da un anno si sente una sopravvissuta: dopo aver toccato il fondo, oggi sta bene (Di giovedì 16 giugno 2022) Qualche giorno fa Asia Argento aveva raccontato del suo percorso verso una vita senza vizi e non solo. oggi prova a ripercorrere le tappe che l’hanno portata a “ripulirsi” dopo anni di eccessi. Racconta tutto in una lunga intervista per la rivista oggi e spiega anche come, è riuscita a dare una svolta alla sua vita e a cambiare decisamente rotta. oggi a 46 anni è finalmente serena e deve molto anche alla sua vicina di casa, l’attrice Maria Amelia Monti. Ne parla per la prima volta nella sua intervista per oggi. Inizia con queste parole il suo racconto: “Negli ultimi 5 anni, dal 2017, mi è capitato di tutto e tutto ho messo in piazza, anche solo per campare. Mi ero convinta di essere sfortunata, di avere il malocchio. Ho pure consultato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 giugno 2022) Qualche giorno faaveva raccontato del suo percorso verso una vita senza vizi e non solo.prova a ripercorrere le tappe che l’hportata a “ripulirsi”anni di eccessi. Racconta tutto in una lunga intervista per la rivistae spiega anche come, è riuscita a dare una svolta alla sua vita e a cambiare decisamente rotta.a 46 anni è finalmente serena e deve molto anche alla sua vicina di casa, l’attrice Maria Amelia Monti. Ne parla per la prima volta nella sua intervista per. Inizia con queste parole il suo racconto: “Negli ultimi 5 anni, dal 2017, mi è capitato di tutto e tutto ho messo in piazza, anche solo per campare. Mi ero convinta di essere sfortunata, die il malocchio. Ho pure consultato ...

