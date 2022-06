Amber Heard | «Amo ancora Johnny Depp»

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Johnny Depp sarebbe pronto a rinunciare ai milioni di dollari che Amber Heard gli deve in risarcimento se lei rinun… - solollamamefran : @jojo_hanma @SherryWimbleton @Daniellapaz6 @ElMeroM03756035 Y por eso lo de Amber Heard jsjsjsjsjs - MediasetTgcom24 : Dopo il processo Amber Heard ammette: 'Amo ancora Johnny Depp' #amberheard #johnnydepp - Dianafzc : ¡Amber, busca terapia! ?? - SimonaBastiane2 : RT @DomaniGiornale: Nessuno saprà mai cosa è successo davvero tra #JohnnyDepp e #AmberHeard, ma ci sono alcune cose che sono vere al di là… -

Nella seconda parte della sua intervista andata in onda su NBC News ( della prima vi avevamo dato conto qui ), l'attriceè tornata a parlare del suo rapporto con Johnny Depp , intervenendo per la prima volta dopo la fine del processo e ammettendo quella che lei stessa definisce la propria " totale ...Si continua a parlare degli strascichi della sentenza del processo che ha visto contrapposti gli attori ed ex coniugie Johnny Depp : se la prima ha parlato per la prima volta dopo il verdetto concedendosi a un'intervista andata in onda in due parti su NBC News , il secondo, nei giorni successivi all'...Si è concluso il processo per diffamazione contro Johnny Depp (e lo ha perso), ma Amber Heard non molla e dichiara di amare ancora l’ex marito, nonostante insista che l’abbia stuprata e picchiata.L'attrice è tornata a parlare nella seconda parte dell'intervista andata in onda sulla NBC: ecco le sue .... Ma non ci sono riuscita - ha detto - Nonostante ciò, non provo alcun rancore nei suoi confr ...