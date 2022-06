US Open apre porte a russi e bielorussi | Medvedev | “Davvero un’ottima notizia”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Gli US, a differenza di Wimbledon, hanno aperto ledel torneo ai tennistie bielo. Questi gareggeranno però sotto bandiere neutrali. Daniilè particolarmente contento della, lui che potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Questo il commento del moscovita: “. Sono felice di poter difendere il mio titolo. Ho dei ricordi fantastici dell’anno scorso. E’ stato uno dei tornei più speciali per me”. SportFace.

