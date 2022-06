US Open 2022 | nuove regole sanitarie | ma al momento Novak Djokovic è ancora fuori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Gli Australiannon li ha fatti: ed è iniziata una telenovela che si è coclusa con il ritorno in patria di, tradito da chi gli ha inizialmente dato l’autorizzazione per presentarsi a Melbourne salvo poi fare un passo indietro, è stato costretto a guardarli da casa. La stessa cosa potrebbe succedere agli US. US: cosa dice la legge americana sui vaccini? Negli USA è entrata in vigore la nuova normativa, alleggerita dalla riduzione degli effetti del virus sul territorio. Attualmente, per circolare liberamente negli USA non sarà più obbligatorio esibire un tampone che attesti la negatività al Covid. Ma per gli stranieri è rimasta la norma che consente l’accesso solo alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Quindi in questo...