Un data scientist italiano ha creato un algoritmo che predice l'insorgere di malattie croniche (Di mercoledì 15 giugno 2022) Eugenio Zuccarelli ha coordinato lo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale in grado di riconoscere i segnali iniziali di diabete o ipertensione Leggi su wired (Di mercoledì 15 giugno 2022) Eugenio Zuccarelli ha coordinato lo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale in grado di riconoscere i segnali iniziali di diabete o ipertensione

Pubblicità

TekPartners : New #job: Senior/Principal Data Scientist Location: Fort Lauderdale .. - josh_salako : @KanikaTolver Professional data scientist on @DataCamp - thepysociety : Data Engineer vs Data Scientist #Python #Python3 #PySociety #pythonprogramming #coding #developers #DataScience… - CorptocorpOrg : DATA SCIENTIST - DatafinSA : Data Scientist (Remote) - -