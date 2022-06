Ultime Notizie – Banca Etruria, Renzi: “I mostri non eravamo noi” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sul processo per le consulenze d’oro di Banca Etruria, terminato con l’assoluzione di tutti i 14 imputati compreso il padre dell’ex ministra Maria Elena Boschi, “molti avversari politici, ospiti dei talk, odiatori dovrebbero mettersi in fila e dire una cosa sola: scusa. Non lo faranno. Ma quello che è sempre più chiaro è che i mostri non eravamo noi. Un abbraccio a tutta la famiglia Boschi”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi su Facebook. “Cavalcare il giustizialismo prima dei processi è abitudine barbara. Tutti assolti per Banca Etruria. Una polemica sanguinosa con sentenze stabilite sui social. Una vicenda politica più che giudiziaria finita con assoluzioni con formula piena. Molti oggi si dovrebbero vergognare!”. Così il senatore Pd Andrea Marcucci sulle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sul processo per le consulenze d’oro di, terminato con l’assoluzione di tutti i 14 imputati compreso il padre dell’ex ministra Maria Elena Boschi, “molti avversari politici, ospiti dei talk, odiatori dovrebbero mettersi in fila e dire una cosa sola: scusa. Non lo faranno. Ma quello che è sempre più chiaro è che inonnoi. Un abbraccio a tutta la famiglia Boschi”. Così il leader di Italia Viva Matteosu Facebook. “Cavalcare il giustizialismo prima dei processi è abitudine barbara. Tutti assolti per. Una polemica sanguinosa con sentenze stabilite sui social. Una vicenda politica più che giudiziaria finita con assoluzioni con formula piena. Molti oggi si dovrebbero vergognare!”. Così il senatore Pd Andrea Marcucci sulle ...

