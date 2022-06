Roberto Mancini | zero attenuanti | “Germania più forte di noi”

Pubblicità

Azzurri : #Nazionale ???? ??? Intervista al Ct Roberto #Mancini alla vigilia di #GermaniaItalia #NationsLeague #Azzurri… - spalferrara : Al 64’minuto il nostro Salvatore #Esposito fa il suo esordio con gli @Azzurri ???? di Roberto Mancini nella sfida di… - Azzurri : #Nazionale ???? ??? Intervista al Ct Roberto #Mancini alla vigilia di #ItaliaUngheria Per approfondire ????… - michelebianchi0 : Quanto mi sta sul cazzo Roberto Mancini… - Oyin_dml1952 : @FootyAccums Roberto mancini, carlo ancelotti -

Per l'Italia, una figuraccia atroce: battuta, triturata, umiliata dalla Germania. La partita di Nations League finisce 5 - 2 per i padroni di casa . Imbarazzo massimo per, che annulla in 90 minuti i timidi progressi mostrati contro l'Inghilterra. No, non ci siamo. Non c'è il gioco e non ci sono i giocatori: i baby messi in campo semplicemente non sono ...Per la seconda volta in questa finestra finale per le nazionali, la squadra diperde malamente ed esce con le ossa rotte al 90 . Era già successo due settimane fa contro l'Argentina a ...Il portiere azzurro regala il gol del 5-0 e poi battibecca con la giornalista Rai Tiziana Alla, che gli fa notare che non è la prima volta che gli capitano questi errori ...Il ct non può mandare in campo un’Italia giovane perché giovane, come fosse una dimostrazione di povertà che lo legittima. Serve una gestione tecnica di una crisi di movimento ...