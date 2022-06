Reazione a catena | I tre gemelli non festeggiano per colpa della ' salute'

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Un'altra avvincente puntata diè andata in onda nella solita fascia del Preserale di Rai 1. Nell'appuntamento del 15 giugno, I trehanno portato avanti il loro percorso, questa volta accettando la sfida dei 'Dito nella Piada'. Quest'ultimo gruppo, da Rimini e da Verona, ha visto debuttare Valentina, Giorgia e Federico, i quali sono stati al centro di un totale smarrimento durante L'intesa vincente. E poi, è arrivata puntuale, la sfida finale e decisiva, che ha messo a dura prova i campioni del momento spiazzandoli completamente! Momento di smarrimento a: 'da casa è più facile' I Dito nella Piada sono stati i primi a partire con L'intesa vincente, ma siccome non sono stati abili nel completare la Zot, hanno perso dei secondi preziosi per la sfida decisiva. Il ...