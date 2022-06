Pierpaolo Pretelli, spiacevole disavventura in stazione: “Stavo andando da Leo…” (VIDEO) (Di mercoledì 15 giugno 2022) Pierpaolo Pretelli doveva raggiungere il figlio Leonardo ma è rimasto bloccato in stazione: ecco cos’è accaduto Pierpaolo Pretelli è inarrestabile. L’ex gieffino è stato uno dei concorrenti più amato e supportato nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia ha conquistato il cuore di milioni di italiani con la sua dolcezza. Dopo il reality è sbarcato su Rai Uno partecipando a Tale e Quale Show e stupendo tutti con numerose esibizioni ed imitazioni. Performance dopo performance, Pierpaolo è riuscito a regalare fortissime emozioni a tutte le persone che lo ammirano. Nella sua brillante carriera è già riuscito a raggiungere importanti traguardi e passo dopo passo è diventato un vero e proprio showman amatissimo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)doveva raggiungere il figlio Leonardo ma è rimasto bloccato in: ecco cos’è accadutoè inarrestabile. L’ex gieffino è stato uno dei concorrenti più amato e supportato nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia ha conquistato il cuore di milioni di italiani con la sua dolcezza. Dopo il reality è sbarcato su Rai Uno partecipando a Tale e Quale Show e stupendo tutti con numerose esibizioni ed imitazioni. Performance dopo performance,è riuscito a regalare fortissime emozioni a tutte le persone che lo ammirano. Nella sua brillante carriera è già riuscito a raggiungere importanti traguardi e passo dopo passo è diventato un vero e proprio showman amatissimo ...

