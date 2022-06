Ozzy Osbourne sta bene, l’intervento chirurgico è riuscito (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ozzy Osbourne sta bene. l’intervento chirurgico è riuscito. Il Principe delle Tenebre è stato dimesso dalla clinica in cui è stato ricoverato per un delicato intervento al collo. Quest’operazione era molto importante per lui, e da qui dipende il resto della sua vita. Attualmente il rocker sta bene e si sta riprendendo. Le condizioni di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ozzy Osbourne deve sottoporsi ad un nuovo intervento Ozzy Osbourne ha il Covid, la moglie Sharon: “Sono molto preoccupata” Ozzy Osbourne: tour europeo posticipato Intervista esclusiva al cantautore ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 15 giugno 2022)sta. Il Principe delle Tenebre è stato dimesso dalla clinica in cui è stato ricoverato per un delicato intervento al collo. Quest’operazione era molto importante per lui, e da qui dipende il resto della sua vita. Attualmente il rocker stae si sta riprendendo. Le condizioni di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::deve sottoporsi ad un nuovo interventoha il Covid, la moglie Sharon: “Sono molto preoccupata”: tour europeo posticipato Intervista esclusiva al cantautore ...

