Osimhen, la posizione del Napoli e del giocatore sul futuro (Di mercoledì 15 giugno 2022) I problemi principali del Napoli, per il momento, riguardano il capitolo rinnovi, sia per chi va in scadenza tra 15 giorni esatti che per chi invece lo farà il prossimo anno. Per Mertens e Ospina, il cui contratto terminerà il 30 giugno, sembra ormai certo l’addio, mentre Fabian Ruiz rischia di essere messo fuori rosa in caso di mancato rinnovo. Diversa è la situazione di Koulibaly, unico giocatore per cui De Laurentiis potrebbe fare uno strappo alla regola per tentare di trattenerlo. FOTO: Getty – Osimhen Napoli Chi sembrava, almeno per il momento, fuori dal mercato era Victor Osimhen, che però ha rilasciato alcune dichiarazioni sibilline dopo la vittoria con la sua nazionale. “Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere” aveva dichiarato. Stando a Il Corriere ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) I problemi principali del, per il momento, riguardano il capitolo rinnovi, sia per chi va in scadenza tra 15 giorni esatti che per chi invece lo farà il prossimo anno. Per Mertens e Ospina, il cui contratto terminerà il 30 giugno, sembra ormai certo l’addio, mentre Fabian Ruiz rischia di essere messo fuori rosa in caso di mancato rinnovo. Diversa è la situazione di Koulibaly, unicoper cui De Laurentiis potrebbe fare uno strappo alla regola per tentare di trattenerlo. FOTO: Getty –Chi sembrava, almeno per il momento, fuori dal mercato era Victor, che però ha rilasciato alcune dichiarazioni sibilline dopo la vittoria con la sua nazionale. “Non conosco il mio, so che tutto può succedere” aveva dichiarato. Stando a Il Corriere ...

Pubblicità

b_pizziferro : @Chiariello_CS Non sarebbero per nulla male le coppie da lei indicate per i tre ruoli dietro la punta. Però senza M… - NapoliAddict : Osimhen ha già tante proposte: la posizione del Napoli e l'eventuale sostituto #Napoli #ForzaNapoliSempre… - zelluso74 : @Napoli_Report @DiMarzio E non vogliono andar via ed avete da ridire, e vogliono andar via, peggio. Se Zielu ha gio… - Erniaimperator2 : @osimhenismo_ Osimhen la butta in curva di solito da quella posizione Bel goal di Mancini - Szobosalvs : @Gino_1926 @jo19N26 È che secondo me identificarlo con una posizione sarebbe limitante. Quest'anno Cioffi gli ha v… -